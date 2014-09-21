У Запоріжжі лідера "козацтва" запхали у смітник (відео)
13:28, 21 вересня 2014Суспільство
0 0
У Запоріжжі на смітник "викинули" лідера місцевого козацтва Олександра Панченко.
Панченко побував у смітнику / Скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Верховний отаман Війська Запорізького Панченко активно підтримував екс-президента України Віктора Януковича, якому від імені усіх містян свого часу вручав символи козацької влади.
Читайте такожНа Тернопільщині Правий сектор "звільнив" чиновника, після чого запхнув у смітник
У Запоріжжі лідера "козаків" кинули на смітник
Читайте такожНардеп, що побував у смітнику, перед голосуванням за люстрацію: "Якщо ми цього не зробимо, це зробить натовп"Окрім того, під час революції Панченко закликав запросити з Росії кілька тисяч козаків для придушення протестів, а людей на Майдані називав "фашистами".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter