У Запоріжжі лідера "козацтва" запхали у смітник (відео)

Про це повідомляє ТСН.

Верховний отаман Війська Запорізького Панченко активно підтримував екс-президента України Віктора Януковича, якому від імені усіх містян свого часу вручав символи козацької влади.

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Читайте такожНардеп, що побував у смітнику, перед голосуванням за люстрацію: "Якщо ми цього не зробимо, це зробить натовп"Окрім того, під час революції Панченко закликав запросити з Росії кілька тисяч козаків для придушення протестів, а людей на Майдані називав "фашистами".