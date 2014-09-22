Завтра в Україні дощитиме, буде прохолодно та вітряно

У більшості областей пройдуть дощі, місцями опади досягнуть значень сильних, пориви північного вітру становитимуть 15-22 м/с.

Температура повітря знизиться. У денні години вона не перевищить +8+15 градусів. Лише на сході і в південній частині очікується +14+20 градусів, повідомляє opogode.ua.

У західній частині пройдуть дощі, вночі місцями сильні опади. Температура повітря вночі +4+10, вдень +8+13 градусів.

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У північних областях очікується дощова погода, вдень - сильні опади та штормовий вітер. Температура повітря вночі +5+10, вдень +9+15 градусів.

У центральних областях буде панувати дощова вітряна погода. Температура повітря вночі +5+11, вдень +10+15, у Дніпропетровській області до +19 градусів.

На сході України вночі очікуються місцями невеликі дощі, вдень помірні та сильні опади. Температура повітря вночі +5+10, вдень +14+20 градусів.

У південній частині пройдуть помірні та сильні дощі. Температура повітря вночі +8 +14, вдень +15 +20 градусів, в Одеській і Миколаївській областях похолоднішає до +10+15 градусів.

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У Києві 23 вересня очікується дощова вітряна погода, місцями пройдуть сильні дощі. Температура повітря вночі і вдень буде однаковою, +9+13 градусів.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с, пориви 15-22 м/с, на півдні можливо до 25-27 м/с.