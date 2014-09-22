Життя в Луганську як російська рулетка – переселенка

Софія з чоловіком переїхала з Луганська у село неподалік від Старобільська на півночі області, повідомляє Радіо Свобода.

Причиною став постійний острах за своє життя - на вулиці, де жила родина Софії, після обстрілів руйнувалися будинки, навколо гинули люди.

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