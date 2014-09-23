Сьогодні по всій Україні дощі та пориви вітру

Температура повітря не перевищить +8+15 градусів, на сході та в південній частині очікується +14+20 градусів.

Про це пише сайт opogode.

У західній частині пройдуть дощі. Температура повітря +8+13 градусів.

У північних областях очікується дощова погода, сильні опади та штормовий вітер. Температура повітря +9+15 градусів.

У центральних областях пануватиме дощова вітряна погода. Температура повітря +10+15, у Дніпропетровській області до +19 градусів.

На сході України помірні, сильні та дуже сильні опади. Температура повітря +14+20 градусів.

У південній частині пройдуть помірні та сильні дощі. Температура повітря +15+20 градусів, в Одеській та Миколаївській областях похолодає до +10+15 градусів.

У Києві пройдуть сильні дощі. Температура повітря +9+13 градусів.

Вітер в Україні очікується північний, 5-12 м/с, місцями пориви 15-22 м/с.