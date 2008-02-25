МТС хоче купити ”Укртелеком”

Російська "Система" зацікавлена в участі в приватизації "Укртелекому", повідомив сьогодні на прес-конференції виконуючий обов`язки генерального директора UMC (МТС-Україна) Андрій ДУБОВСКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив: "Ми зацікавлені в участі в приватизації "Укртелекому".

А.ДУБРОВСКОВУ важко було відповісти, яка конкретно з компаній, що входять в "Систему", братиме участь в приватизації. Це, за його словами, може бути сама "Система", МТС-Україна або інша компанія.

Кажучи про вартість "Укртелекому", А.ДУБОВСКОВ сказав, що це буде декілька мільярдів доларів. "Навряд чи 7 млрд. дол. за "Укртелеком" - адекватна ціна", - сказав він.

Як повідомлялося, уряд планує провести конкурс з продажу 67,79% ВАТ “Укртелеком” в період з другої декади лютого по грудень 2008 року. При цьому пакет у розмірі 25%+1 акція буде закріплено в державній власності.

За словами заступника голови Фонду держмайна Дмитра ПАРФЕНЕНКА, впродовж місяця конкурсна комісія має буде напрацювати умови продажу “Укртелекому”. «Раніше, ніж до кінця лютого, ми це зробити не встигнемо, оскільки оцінка акцій при продажу на конкурсі здійснюється на кінець місяця, в якому прийнято план розміщення акцій», - зазначив він.

Умови продажу, за його словами, мають бути затверджені урядом на початку березня.

Д.ПАРФЕНЕНКО також відзначив, що з питання приватизації підприємства працює окрема група Держкомзв`язку. «Вони напрацьовують пропозиції щодо спецзв`язку – що треба зробити, щоб вивести спецзв`язок з «Укртелекому», - пояснив він.

На думку аналітика інвестиційного банку Concorde Capital Олександра ПАРАЩІЯ, 60%+1 акція ВАТ «Укртелеком» можуть бути продані в 2008 році стратегічному інвестору за 11-14 млрд. грн. За його словами, ціна цього пакета, виходячи з котировок акцій на ПФТС, становить 12,5 млрд. грн.

Фонд держмайна планував в серпні - грудні 2007 року виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій ВАТ «Укртелеком». На українських фондових біржах планувалося реалізувати 5% акцій "Укртелекому" по 1%.

У власності держави закріплено 50%+1 акція підприємства.