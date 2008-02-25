Тігіпко перейменував свій банк
Статутний капітал - 85 млн. грн
АБ «ТАС-Бізнесбанк» (м. Київ) перейменований у ВАТ АБ "Бізнес Стандарт".
Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Голос України» від 23 лютого.
"Бізнес Стандарт" є правонаступником з усіх прав та обов`язків "ТАС-Бізнесбанку".
Довідка УНІАН. ВАТ АБ «Бізнес Стандарт» (раніше АБ «ТАС-Бізнесбанк») засновано 31 жовтня 1989 року.
Активи банку на 1 січня ц.р. склали 604 млн. 563 тис. грн., зобов`язання - 508 млн. 644 тис. грн., власний капітал - 95 млн. 919 тис. грн.
Статутний капітал банку на 1 січня 2008 року склав 85 млн. грн.
Чистий прибуток АБ «ТАС-Бізнесбанк» за підсумками 2007 року склав 5,928 млн. грн.
За даними банку, на 1 січня 2008 року 99,3457% акцій банку володіла ЗАТ «Холдингова компанія «Теко-Дніпрометиз». Банк називають близьким до Сергія ТІГІПКА.