Тігіпко перейменував свій банк

АБ «ТАС-Бізнесбанк» (м. Київ) перейменований у ВАТ АБ "Бізнес Стандарт".

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Голос України» від 23 лютого.

"Бізнес Стандарт" є правонаступником з усіх прав та обов`язків "ТАС-Бізнесбанку".

Довідка УНІАН. ВАТ АБ «Бізнес Стандарт» (раніше АБ «ТАС-Бізнесбанк») засновано 31 жовтня 1989 року.

Активи банку на 1 січня ц.р. склали 604 млн. 563 тис. грн., зобов`язання - 508 млн. 644 тис. грн., власний капітал - 95 млн. 919 тис. грн.

Статутний капітал банку на 1 січня 2008 року склав 85 млн. грн.

Чистий прибуток АБ «ТАС-Бізнесбанк» за підсумками 2007 року склав 5,928 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2008 року 99,3457% акцій банку володіла ЗАТ «Холдингова компанія «Теко-Дніпрометиз». Банк називають близьким до Сергія ТІГІПКА.