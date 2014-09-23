ООН: на Донбасі загинули понад 3,5 тисячі осіб

Число загиблих за час збройного конфлікту на сході України становить, за останніми даними, понад 3,5 тисячі осіб.

Про це у вівторок повідомив помічник генерального секретаря ООН Іван Симонович, передає Радіо Свобода.

За його словами, мова йде тільки про відомі випадки загибелі людей. Реальне число загиблих, можливо, значно вище, підкреслив помічник керівника ООН.

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Цифра, яку назвав дипломат, включає 298 жертв катастрофи малайзійського пасажирського «Боїнга» в Донецькій області України.

Як повідомляв УНІАН, Росія після революційної зміни влади в Україні у лютому цього року в березні анексувала український Крим, а з квітня дестабілізувала ситуацію на Донбасі.

Пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня в небі над Донецькою областю. Загинули всі 298 осіб, які перебували на його борту. Більшість загиблих - громадяни Нідерландів.

За даними українських спецслужб, які американська розвідка підтвердила, літак був збитий бойовиками з системи "Бук", що була доставлена з Росії, але вони вважали, що ціляться в український військовий літак.