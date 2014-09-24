Шквальний вітер повалив більше сотні дерев у Ялті

Про це повідомляє прес-служба міської ради Ялти.

За даними прес-служби, дерева, що впали, пошкодили труби газопроводів на вулицях Соснова, Садова, Ломоносова.

Читайте такожНа Маріуполь налетів потужний ураган. У місті немає світла, обірвані дроти та повалені дерева

Також вітром пошкоджено понад 30 покрівель житлових будинків. Комунальники звільняють від дерев, що впали, під'їзди до соціально важливих об'єктів, очищають від сміття зливостоки. В місті створено спеціальну комісію, яка повинна оцінити завдані негодою збитки й відпрацювати план ліквідації наслідків штормової погоди.

У ніч із 23 на 24 вересня в Ялті пориви вітру досягали швидкості 30 м/с.