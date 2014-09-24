До Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників

До міста Умань Черкаської області станом на 24 вересня на святкування 5775 іудейського нового року Рош-га-Шана приїхало 20 тис. 450 хасидів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уманського міськвиконкому, в Умані зареєструвалися 20 тис. 450 хасидів, з яких 26 жінок, 1905 дітей. Прочани приїхали з 9 країн: Ізраїлю, США, Великобританії, Франції, Канади, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів та Бельгії.

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Кожному іноземцю надають пам’ятку про заходи безпеки під час перебування в Умані. Міською владою Умані, комунальними, санітарно-епідеміологічними, медичними службами, правоохоронними органами залучаються необхідні ресурси аби святкування іудейського нового року пройшло на належному рівні.

Як повідомляв УНІАН, в Умані хасидів-паломників, які приїхали святкувати іудейський новий рік Рош-га-Шана 24 вересня, охороняють 421 правоохоронець та 90 рятувальників. Торік новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана в Умані зустріли майже 30 тис. паломників з 16 країн, переважно з Ізраїлю.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика Нахмана - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.