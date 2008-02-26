Кабмін реорганізує Держземагентство
03:26, 26 лютого 2008Суспільство
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Створено комісію
Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №312-р від 22 лютого ц.р. створив комісію з проведення реорганізації Державного агентства земельних ресурсів в Державний комітет України із земельних ресурсів.
Текст документа розміщено на сайті Верховної Ради України.
Згідно з розпорядженням, головою комісії призначено заступника голови Держземагентства Віктора ПЕТРУКА
Кабмін доручив голові комісії затвердити її персональний склад і забезпечити здійснення заходів, пов`язаних з реорганізацією Держземагентства.
При цьому голова комісії має в тримісячний термін проінформувати Кабмін про результати проведеної роботи.
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