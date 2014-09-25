Під час пожежі в Умані врятували 15 хасидів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, близько 19.40 пересувний патруль Уманської пожежно-рятувальної частини, під час обходу свого маршруту, помітив дим на 7-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вул. Пушкіна, 23.

На місце пожежі прибули пожежні розрахунки із найближчого стаціонарного посту та із угрупування пожежно-рятувальних сил управління ДСНС області.

Читайте такожВ Умані співробітники ДСНС урятували табір хасидів від водиПід час ліквідації пожежі у квартирі, яку тимчасового орендують паломники-хасиди, рятувальниками евакуювали 15 паломників. У квартирі вогонь пошкодив меблі в одній із кімнат. Причиною пожежі стали залишені без нагляду свічки.

Як повідомляв УНІАН, до міста Умань Черкаської області станом на 24 вересня на святкування 5775 іудейського нового року Рош-га-Шана приїхало 20450 хасидів-паломників з 9 країн. Торік новий рік біля могили цадика Нахмана тут зустріли майже 30 тис. паломників з 16 країн. В Умані хасидів, які приїхали святкувати Рош-га-Шана 24 вересня, охороняють 421 правоохоронець та 90 рятувальників.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.