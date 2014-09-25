В Одеській області з гранатомета обстріляли блокпост

Як повідомило УНІАН джерело в Головному управлінні МВС в Одеській області, НП сталася біля блокпосту, розташованого в Беляївському районі, біля села Котовка. Ступінь пошкодження БТР та інформацію про можливі жертви і постраждалих у міліції повідомити не змогли.

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Співрозмовник додав, що зловмисники під`їхали до блокпосту на автомобілі, зараз правоохоронці «відпрацьовують коло підозрюваних».

Разом з тим, прес-секретар Головного управління МВС в Одеській області Алла Марченко заявила, що «у нас інформації немає». «Наразі з`ясовуємо, що там було», - сказала вона.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, в ніч на 25 вересня невідомі обстріляли один із блокпостів, де військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України несуть службу разом з особовим складом МВС України.

За попередньою інформацією, постріл в напрямку блокпосту було здійснено із ручного протитанкового гранатомета. Снаряд влучив в захисне укріплення блокпосту.

За даними прес-центру, ніхто не постраждав. Бойова техніка блокпосту не пошкоджена.

Як додали у прес-центрі, особовий склад блокпосту здійснив у відповідь комплекс протидиверсійних заходів. Зокрема, було оголошено сигнал «тривога», зайнято кругову оборону.

В район події було направлено підрозділ, що перебував у протидиверсійному резерві. Враховуючи, що стріляли збоку населеного пункту, військовослужбовці з метою недопущення можливих втрат серед населення, а також у зв`язку з тим, що невідомі вистрелили один раз, вогонь у відповідь не відкривали.

На місце події прибули оперативні групи Командування ВМС ЗС України, Південного регіонального управління Військової служби правопорядку та правоохоронних органів регіону. Розслідування триває.