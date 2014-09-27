Сьогодні українців чекає тепла та сонячна погода

Синоптики прогнозують у північних областях ясну погоду без опадів. Температура повітря вдень до 18 градусів тепла, вночі - +4…+8 градусів. На Сході сьогодні також буде тепло та сухо.

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Вдень температура повітря підніметься до +18 градусів, а вночі від +6 до +8 градусів тепла. На Півдні країни та у Криму сьогодні також не прогнозують дощів. Вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів, а вночі – до +11, передає ТСН.

У центральній частині країни очікується невелика хмарність з проясненнями, буде сухо. Денна температура повітря близько +15…+19 тепла, а вночі – до +8 градусів. На Заході Україні також без опадів і тепло. Вдень на стовпчику термометра буде близько 15 градусів вище нуля, а вночі - +4…+7 градусів.