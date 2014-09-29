Бійці "Азова" виклали відео зруйнованого села Широкине під Маріуполем

Запис виклали на сторінці полку спецпризначення "Азов" Вконтакті.

"В результаті запеклих боїв в селищі зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено недобудований дитячий садок, пансіонат і піонерський табір, де до початку вересня жили переселенці", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 4-5 вересня в селищі велися запеклі бої. Широкине, розташоване в 20 км від Маріуполя, двічі переходив під контроль різних сторін збройного конфлікту.