Бійці "Азова" виклали відео зруйнованого села Широкине під Маріуполем
12:25, 29 вересня 2014Суспільство
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У мережі з'явилося відео зруйнованого після боїв села Широкине на Донеччині.
Широкине зруйноване після боїв / Скріншот
Запис виклали на сторінці полку спецпризначення "Азов" Вконтакті.
"В результаті запеклих боїв в селищі зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено недобудований дитячий садок, пансіонат і піонерський табір, де до початку вересня жили переселенці", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 4-5 вересня в селищі велися запеклі бої. Широкине, розташоване в 20 км від Маріуполя, двічі переходив під контроль різних сторін збройного конфлікту.
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