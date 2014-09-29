Цього року українські туристи їдуть за кордон на 35-40% рідше, ніж минулого

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Аркадій Маслов.

«Падіння ринку виїзного туризму коливається від 35 до 40 відсотків... Проте ми дивимося досить позитивно на наступний сезон – на сезон Єгипту, гірськолижної Європи і, відповідно, на майбутній сезон влітку», – сказав Маслов.

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Також присутній на прес-конференції директор з продажу і маркетингу туроператора TUI Ukraine Тарас Демура підтвердив озвучене Масловим скорочення турпотоку, відзначивши, що змінилися і переваги українців, зокрема, впав попит на дорогі путівки.

«У цілому всі країни впали однаково, єдине, що більше впали дорогі продукти – п'ятизіркові, сегмент luxury і таке інше. Є невелика тенденція до того, що люди купують на більш тривалий термін дешевші готелі», – сказав Демура.

За словами експерта, поточного року також спостерігається зниження вартості турів у валюті, проте зважаючи на девальвацію гривні у нацвалюті тури зросли у ціні. Демура також підкреслив, що падіння турпотоку українців більшою мірою торкнулося країн, офіційною валютою яких є євро.

«Більше постраждали країни, ціноутворення в яких прив'язане до євро, менше постраждали Туреччина, Єгипет», – додав Демура.

Водночас аташе з питань культури і інформації посольства Туреччини в Україні Берат Йїлдиз озвучив дані, згідно з якими зниження турпотоку українців до Туреччини поточного року склало 8% при тому, що турецький напрямок на сьогодні є лідером з виїзного туризму в Україні.

«За перші 8 місяців 2014 року Туреччину відвідало більше 488 тисяч українців, що демонструє нам падіння на 8% порівняно з минулим роком. Звичайно, таке падіння є наслідком і тих політичних подій, які відбувалися в Україні, і того, що відбувається з курсом національної валюти», – резюмував Йїлдиз.

Як повідомляв УНІАН, на початку поточного року туркомпанії заявляли, що девальвація гривні і відповідне подорожчання гривневої вартості путівок за кордон призвели до зниження продажу турів в українських турфірмах. Вже навесні учасники ринку констатували: у зв'язку з нестабільною економічною і політичною ситуацією в Україні туристичний потік українців за кордон скоротився на 70-80%. Внаслідок цього багато туроператорів було змушено згортати свої програми, а вже влітку в Україні почалося закриття туркомпаній. Ближче до кінця літа у туркомпаніях почали відзначати відновлення обсягу продажу турів за кордон.