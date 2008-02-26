Ющенко розповів, від яких вузів держава відхреститься

Вищі навчальні заклади, які не перейдуть в цьому році на зовнішнє тестування будуть позбавлені держзамовлення.

Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на нараді з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти.

Президент наголосив, що в 2008 році в Україні буде запроваджено стовідсоткове зовнішнє тестування. «Я звертаюсь до ректорів, міністра (освіти – УНІАН), я просив би це навіть не обговорювати, буде стовідсоткове тестування», - сказав Президент.

Він вважає, що держава має відмовитись від держзамовлення з тими закладами, які не будуть запроваджувати зовнішнє тестування. «У держави не повинно бути нічого спільного з такими закладами», - сказав Президент. Він підкреслив, що не потрібно шукати відмовок, аби не переходити на цю систему. Що стосується коштів, В.ЮЩЕНКО зауважив, що не вистачає приблизно 50 млн. грн. на повний перехід до зовнішнього тестування.

В.ЮЩЕНКО вважає, що це не велика сума для країни, якщо вона розуміє пріоритети.