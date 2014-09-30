У Сімферополі зняли останній прапор України

Про це кореспонденту УНІАН повідомив очевидець. "Прапора України на фасаді більше немає, хтось зняв його, швидше за все, вночі, вранці прапора вже не було", - сказав очевидець.

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Будівля на вулиці Шмідта була єдиною в окупованому Сімферополіна фасаді, якої залишався український прапор.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в Криму російські судові пристави арештували рухоме і нерухоме майно громадської організації "Фонд "Крим"", в приміщенні якого розташовується офіс Меджлісукримськотатарського народу. Фонд володіє декількома об'єктами нерухомості та автомобілями. Причиною арешту судові пристави назвали борги організації. Після обшуку 16 вересня силовики вилучили в будівлі Меджлісу по вулиці Шмідта в Сімферополі практично всі комп'ютери і документацію.