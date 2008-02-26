У Київському зоопарку за рік загинули 140 тварин!

За 2007 рік у Київському зоопарку загинуло 140 тварин, з яких 55 – це ссавці, які є цінними видами тварин.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу генеральний директор КП «Київський зоопарк» Світлана БЕРЗІНА. За її словами, з 55 ссавців, що загинули, переважно були мавпи. Щодо інших 85 померлих тварин, С.БЕРЗІНА сказала, що це не особливо цінні види, такі як гризуни, рептилії, вужі. С.БЕРЗІНА зазначила, що, кажучи про смерть тварин, необхідно враховувати ряд чинників. За її словами, в Київському зоопарку «стара» колекція тварин, і це є основним чинником смерті на сьогодні. Цінні й нові види тварин давно не завозяться, і це вона пояснює тим, що поки не створені відповідні умови для їх утримання.

Серед інших чинників, за словами С.БЕРЗІНОЇ, також те, що до зоопарку потрапляють хворі тварини, і діагностувати їхні захворювання складно, особливо, якщо це хижі тварини; також до зоопарку привозять циркових (“відпрацьованих”) тварин доживати віку. С.БЕРЗІНА сказала, що порушень у поводженні або утриманні тварин у зоопарку немає. «Грунтуючись на тій документації, яку я проаналізувала, це є природною смертю, яка включає і утримання, і годування, і хвороби тварини, і звідки вона взялася, і все разом узяте», - прокоментувала смертність минулого року в зоопарку С.БЕРЗІНА.

У свою чергу, її слова підтвердила присутня на брифінгу заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, яка повідомила, що, за статистикою, за останні 10 років кількість смертей тварин у столичному зоопарку не збільшується.

«Це нормальний природний процес», - сказала І.КИЛЬЧИЦЬКА, водночас не виключивши, що, можливо, є окремі випадки, які можуть окремо розслідуватися. За її словами, померлих тварин завжди відвозять на експертизу для встановлення причин смерті в незалежну лабораторію, і, як правило, це Академія аграрних наук. У випадку, якщо є якісь розбіжності у експертів, то згідно із законодавством над встановленням причин смерті працює спеціально створена комісія у кожному окремому випадку, додала І.КИЛЬЧИЦЬКА.

Щодо того, чи будуть найближчим часом для зоопарку Києва придбані нові види тварин, С.БЕРЗІНА повідомила, що поки таких планів немає, оскільки зараз вирішується питання із створенням у зоопарку нормальних умов для утримання тварин, і лише після цього будуть напрацьовані плани з оновлення колекції тварин.

«Я у своїй діяльності завжди спираюся на думку професіоналів. Ми це рішення (придбання нових видів тварин) колегіально обговорюватимемо, залучатимемо представників науки, громадських організацій. Для мене пріоритет – це можливість створити цій тварині необхідні умови її утримання», - сказала С.БЕРЗІНА.

На брифінгу також повідомили, що найближчим часом буде створена комісія фахівців із залученням незалежних ветеринарів для дослідження стану здоров`я всіх тварин Київського зоопарку.