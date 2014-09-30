На Луганщині бойовики забирають будинки у місцевих жителів

Бойовики забирають житло у жителів міста Лутугине в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У місті Лутугине бойовики так званої «ЛНР» змушують місцевих жителів продавати свої домівки. За нерухомість терористи пропонують від 100 до 1000 у.о.», – зазначив він.

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При цьому, додав Лисенко, «місцевим мешканцям дають зрозуміти, що житло у них все одно відберуть, з компенсацією чи ні».

«Підкреслимо, що відповідно до чинного законодавства, усі угоди, здійснені під примусом, є нелегітимними. Громадянам, що постраждали від злочинів терористів, після виїзду до звільнених районів Донбасу або інших регіонів України, рекомендуємо написати заяви про злочини до прокуратури та ОВС», - зауважив речник РНБО.