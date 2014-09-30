Глава митниці показав журналістам найменш корумпованого співробітника свого відомства

Заступник голови Державної фіскальної служби, який курирує митну політику, Анатолій Макаренко представив на прес-конференції журналістам найменш корумпованого працівника свого відомства - службову собаку Джанго.

«Напевно, Джанго - найменш корумпований співробітник нашого відомства», - сказав глава митниці.

Він розповів, що наприкінці серпня на українсько-польському кордоні службова собака Джанго виявила рекордну кількість гашишу.

«Пам'ятаєте історію про затримку на західному кордоні 257 кг наркотичної сировини - гашишу? Знайти цю партію допомогла собака Джанго. Знайомтесь!» - сказав Макаренко, взявши собаку на руки.

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Глава митниці повідомив, що раніше собака працювала в прикордонній службі, проте вже найближчим часом буде переведена в митну службу. За словами Макаренка, головна нагорода, яку отримав пес, крім щоденної додаткової порції якісної ковбаси, це подяка митників і українців.

«Але найбільша нагорода - це ваша увага і увага вашої аудиторії!» - сказав він, емоційно обнявши собаку і поцілувавши її в морду.

Собака Джанго була присутня майже на всій прес-конференції, періодично обнюхуючи присутніх журналістів.

За даними прес-служби ГФС, більше місяця тому на митний пост «Рава-Руська» в Україну з Польщі смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль, при візуальному огляді якого службова собака Джанго проявила активність. Після чого працівники митниці вирішили оглянути транспортний засіб докладніше. Під час огляду митники виявили в автомобілі подвійне дно, всередині якого знаходилась речовина зеленого кольору. Попередні висновки показали, що знайдена речовина - гашиш. Вага виявленої речовини становить близько 257 кг.

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На зустрічі з журналістами глава митниці порушив проблеми роботи відомства на кордоні з анексованим Кримом, а також у східному регіоні. Крім того Макаренко розповів про відсутність інформації про четвертий гуманітарний конвой з Росії. При цьому митник повідомив, що на початку жовтня Україна готується прийняти гуманітарну допомогу на суму понад 18 млн євро з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, митна служба неодноразово визнавалася однією з найбільш корумпованих відомств в Україні. Зокрема, за словами глави Фіскальної служби Ігоря Білоуса, рівень правопорушень та корупційних злочинів серед митників набагато вище, ніж у податківців, у зв'язку з чим необхідно приділити більше увагу реформуванню митної структури. З метою боротьби з корупцією у Фіскальній службі, яка була створена шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів, керівництво відомства звільнило понад 2 тис. працівників територіальних органів податкової служби та митниці.