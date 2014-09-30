У трьох районах Донецька немає світла через бойові дії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що станом на вечір, в північній частині Донецька тривають активні бойові дії.

Також сказано, що о 15.30 прямим попаданням снаряда було пошкоджено високовольтну лінію «Смолянка-Магістральна», в результаті чого було знеструмлено підстанції «Маяк», «Засядько», «Магістральна», «Щербаківська», «Гілка» і «Бутівка», від яких живляться мережі всіх энергопостачаючих підприємств міста. Без енергоживлення опинилися близько 400 трансформаторних підстанцій - Київський, Ворошиловський і частково Куйбишевський райони.

Через відсутність енергопостачання була припинена робота Північного і Центрального водопровідних вузлів КП «Донецькміськводоканал». Водоподачу в Київському районі припинено до відновлення електропостачання.

Крім того, в місті була повністю зупинена робота міського електротранспорту.

Аварійно-диспетчерська служба ПАТ «Донецькміськгаз» підприємства повідомляє про нові адреси пошкоджених газопроводів в період з 12.00 до 16.00 - по вул. Пришвіна, Анадирської, Рубенса, Чебишева, Листопрокатників, Чапаєва, Ваніна і Бориса Горбатого.

Читайте такожНа Донеччині через обстріли зруйновані понад 4,5 тисяч будинків У міськраді констатували, що ввечері приступити до ремонту високовольтної лінії не видається можливим через безперервні обстріли. Підприємства, що постачають електрику, проводчять перепідключення підстанцій.

Без електроенергії зараз залишаються близько 200 трансформаторних підстанцій. За резервною схемою підключені Центральна міська клінічна лікарня №1 (лікарня Вишневського), станція переливання крові і Донецька обласна клінічна травматологічна лікарня.

Масштаби руйнування і пошкодження житлового фонду встановлюються, на місцях працюють ДСНС України в Донецькій області та бригади швидкої допомоги.

На даний момент вдалося відновити роботу центральних маршрутів електротранспорту: трамвай № 1, тролейбус № 2, сказано в повідомленні.