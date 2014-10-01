У частині шкіл Донецька сьогодні почалися заняття

Про це в інтерв'ю кореспонденту УНІАН заявив перший заступник мера Донецька Костянтин Савінов.

Поки у нього немає точних даних про те, скільки дітей в Донецьку прийшли сьогодні до школи.

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«Дані будуть до кінця дня щодо кількості працюючих шкіл і кількості учнів. Зараз сказати складно, ви ж бачите, триває обстріл, і в деяких школах просто небезпечно. Тому рішення про відкриття кожної школи ухвалюється індивідуально», - відзначив Савінов.

Чиновник додав, що рішення про відкриття шкіл у Донецьку ухвалювало управління освіти Донецької міської ради.