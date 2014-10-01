За добу в зоні АТО поранено п'ять українських військових

13:37, 01 жовтня 2014
Суспільство
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Бойовики продовжують проводити обстріли під час перемир'я.

REUTERS

Впродовж доби у зоні АТО було поранено п’ятьох військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає. П’ятеро отримали поранення", - сказав Лисенко.

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