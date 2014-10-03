Над ТЕС в Щасті здійнялися стовпи диму - ЗМІ

02:13, 03 жовтня 2014
Суспільство
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Увечері 2 жовтня місцеві жителі помітили стовпи диму над Луганською ТЕС, яка розташована в місті Щастя.

novostiua.net

Про це повідомляє Інформатор.

За свідченнями місцевих жителів, на одній з вулиць зникла електрика.

"У багатоповерхових будинках у кварталі Дружба і Ватутіна електрика є", - сказано в повідомленні.

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Зараз з'ясовуються подробиці і причини виникнення чорного диму.

Як відомо, Луганська ТЕС, у місті Щастя, на 92% забезпечує Луганську область електроенергією.

Нагадаємо, що вранці 2 жовтня бойовики продовжили обстріл Щастя.

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