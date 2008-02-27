Сердючка приміряла чернечу рясу

Днями Вєрка Сердючка екранізувала свою нову пісню «До Ре Мі». Ці слова позначають просто назви нот, проте музиканти в словосполучення вкладають інший сенс - на їх сленгу це означає «послати» кого-небудь куди-небудь, пояснює для необізнаних "КП в Україні". Втім, повноцінно «посилають» фразою «до-ре-мі-до-ре-до», а Сердючка маршрут лише злегка намітила, відзначає видання.

По сюжету українська Попелюшка їде на концерт в Тбілісі і Баку на раритетній «Чайці». Після концерту, приймаючи компліменти від шанувальників, вона чує за спиною “шпильки”: мовляв, і що творча криза у неї, і кожна пісня гірша за попередню... Ось і з`являється у зірки бажання «послати». Засмучена Вєрка закривається в туалеті і придумує там нову пісню «До Ре Мі».

- Ми знімали відео дуже швидко, буквально з одного дубля, - розповів режисер кліпу Семен Горов. - Для зйомки використовували різні декорації і чорну «Чайку», яку позичили на кіностудії ім. Довженка.

Сердючка залишилася вірна своєму головному убору - зірці. Але весняна зміна в її зовнішності відбулася - як і будь-яка кокетка, Вєрка вкоротила спідницю і тепер красується в переконливому міні.

- Образ Вєрки став лаконічнішим: її одягнули в приталену сукню, - говорить стиліст відео Анжела Лисиця. - Чорно-білі кольори, чисті лінії і мінімум деталей. А ще вона стала стрункішою - ми зняли з неї пальто, Вєра навіть пожартувала із цього приводу: «Я після ліпосакції. А що, можна тільки Баскову?»

У якийсь момент Сердючка вирішила пограти з образами і приміряла на себе чернечу рясу, яка також була пошита для кліпу. У ряси вирядили і весь балет. Проте в строгому чернечому іміджі Вєра відчула себе незатишно і від експериментів відмовилася.

- Я краще буду феєю! - гучно заявила вона.

Новоспечену фею забезпечили новими окулярами, в яких вона красувалася півкліпу. Нові окуляри, як і старі, були придбані на блошиному ринку. Відставлений же аксесуар співачка дала поносити Семену Горову.