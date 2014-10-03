На вихідних в Україні буде прохолодно та сонячно

Температура повітря в Україні вночі опуститься до заморозків 0-5 градусів. Протягом дня потеплішає до +9+16 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Вночі та вранці очікуються тумани.

У західній частині переважно без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями можливі незначні дощі. Температура повітря вночі +4+10 вдень +9+15 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +2+9, місцями заморозки 0-5 градусів, вдень +9+14 градусів.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +2+9, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +9+14 градусів.

На сході України буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +1+6, місцями заморозки 0-5 градусів, вдень +9+15 градусів.

У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі +5+12, вдень +12+16 градусів.

У Києві у вихідні буде сухо і холодно. Температура повітря вночі +2+5, місцями заморозки 0-2 градуси, вдень +9+12 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.