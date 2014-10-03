На Черкащині невідомі спалили храм сатаністів

Як повідомив УНІАН речник начальника управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, вночі рятувальників повідомили, що горить один із будинків у селі Пастирське. Пожежники ліквідували пожежу, але врятувати споруду не вдалося. Під час пожежі ніхто не постраждав, а рятувальникам вдалося не допустити перекидання вогню на сусідні будинки.

За попередньою версією, причиною пожежі став підпал, міліція проводить розслідування підпалу.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, саме у цьому будинку, що згорів, знаходився храм сатаністів релігійної громади «Божичі». Будівля сильно пошкоджена вогнем і відновленню не підлягає.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Черкаська облдержадміністрація подала позов до Черкаського окружного адміністративного суду про скасування державної реєстрації релігійної громади «Божичі», яка практикує сатанізм, та звернулася до СБУ щодо перевірки діяльності цієї секти.