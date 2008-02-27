Турчинов: Україна розрахувалася за газ, спожитий у 2006-2007 роках

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Україна повністю погасила борг перед Росією за природний газ, спожитий у 2006-2007 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Кабінет міністрів фінансово підтримав НАК «Нафтогаз України», і, я хочу констатувати, що на сьогодні не існує боргу української сторони перед посередниками за спожитий газ на 1 січня 2008 року. Ті борги, які ми одержали в спадок за 2006-й і 2007-й сьогодні фінансово закриті», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що Україна погасила заборгованість «живими грошима», й продемонстрував членам уряду та журналістам фінансові доручення, завірені банківською печаткою.

«Борг у обсязі 5,2 млрд. грн. фактично закритий живими грошима й дивідендами, які НАК «Нафтогаз України» одержав за 2006 рік», - зазначив він.

Перший віце-прем`єр також повідомив, що сума заборгованості в 414 млн. грн., яку не визнає українська сторона, – ні Кабінет Міністрів, ні НАК «Нафтогаз», – оспорюється в судах. За його словами, ці кошти були «шахрайськими шляхом нараховані за газ, спожитий у 2006 році, за ціною 2007 року».

«Ми сподіваємося, що й суди, й силові структури все-таки поставлять крапку в цьому питанні, й ті шахраї, які таким чином намагалися за рахунок бюджетних ресурсів покращити свої статки, відповідатимуть», – сказав О.ТУРЧИНОВ.