Бойовики на Луганщині скинули загиблих російських солдатів до копанки та підірвали її - активісти

У Луганській області знайдено ще одне ймовірне місце поховання російських воїнів і найманців, які брали участь у бойових діях на території регіону.

Про це УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов.

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За його словами, «члени організації «Права Справа» з міста Красний Луч повідомили, що у них в місті за два кілометра від шахти 4-біс є копанка, в яку протягом трьох тижнів скидали тіла загиблих російських воїнів і найманців, а також місцевих терористів». «Ці тіла були в камуфляжі, з георгіївськими стрічечками, деякі з шевронами козачої національної гвардії (РФ). Позавчора, 5 жовтня, цю копанку підірвали», - розповів Снєгірьов.

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На його думку, «так не по-християнськи керівники терористичних організацій приховують, як масштаби загибелі серед бойовиків в цілому, так і масштаби власне російської інтервенції».

«Те, що відбувається зараз на Донбасі з російськими солдатами, Союз солдатських матерів Росії назвав м'ясорубкою. Ті воїни і найманці, яким пощастило, повертаються додому тяжко поранені, з важкими контузіями. Матерям загиблих солдат не говорять, де і за що поклали голови їхні діти. Вони навіть не можуть по-християнськи їх поховати», - підкреслив Снєгірьов.