Пєсков: чутки про поховання російських десантників потребують додаткової перевірки

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ИТАР-ТАСС.

"Безумовно, напевно ця інформація відповідними відомствами перевіряється, - заявив він, відповідаючи на відповідне запитання. - Вона (інформація) потребує детальної перевірки перед тим, як робити будь-які висновки".

Інформація про активізацію російських військових біля кордону з Україною не відповідає дійсності, додав він.

Читайте такожУ Воронезькій області поховали командира десантників із Пскова, який міг загинути на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, в селі Вибути під Псковом вранці 25 серпня пройшли похорони десантників, які загинули за невідомих обставин.

Журналіст російського телеканалу "Дождь" Володимир Роменський, який відправився в Псков і зняв кадри на кладовищі у Вибутах, зіткнувся з погрозами на свою адресу від невідомих людей, які порадили йому не намагатися нічого з'ясувати.

Журналіст розповідає, що причинами смерті, які офіційно зазначаються в документах військових, є інфаркт та інсульт, незважаючи на те, що деякі загиблі були зовсім молодими людьми.