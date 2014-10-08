У Дніпропетровській області у рейсовому автобусі знайшли чотири бойові гранати

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

«Під час перевірки на блокпосту в багажному відсіку автобуса було виявлено і вилучено сумку з гранатами», - йдеться у повідомленні ВЗГ.

Читайте такожУ Дніпропетровську СБУ виявила склад зброї: протитанкові гранати, гвинтівки та тротилові шашкиЯк пояснив водій автобуса, вказану сумку йому передав невідомий чоловік на автостанції смт. Петропавлівка, який сказав, що вантаж забере хлопець на автостанції в Дніпропетровську чи Павлограді.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від 3-х до 7 років.