Завтра в Україні очікується до +22 градусів

Скрізь буде переважати суха погода, опадів в Україні не передбачається.

Вночі та вранці очікуються тумани.

У західній частині без опадів. Температура повітря вночі +10+15, у Карпатах +4+9, вдень +19+22 градуси, повідомляє opogode.ua.

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У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +4+10, вдень +12+17 градусів.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +5+11, вдень +12+18 градусів.

На сході України буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +4+9, вдень +12+18 градусів.

У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі +7+15, вдень +14+20 градусів.

У Києві буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі +7+9, вдень +15+18 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.