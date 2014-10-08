Завтра в Україні очікується до +22 градусів
9 жовтня температура повітря в Україні підвищиться, заморозки відступлять і вночі очікується +4 +10, на заході та півдні до +10+15 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +13+18 градусів, у західних областях можливе до +24 градусів.
Скрізь буде переважати суха погода, опадів в Україні не передбачається.
Вночі та вранці очікуються тумани.
У західній частині без опадів. Температура повітря вночі +10+15, у Карпатах +4+9, вдень +19+22 градуси, повідомляє opogode.ua.
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У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +4+10, вдень +12+17 градусів.
У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +5+11, вдень +12+18 градусів.
На сході України буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +4+9, вдень +12+18 градусів.
У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі +7+15, вдень +14+20 градусів.
У Києві буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі +7+9, вдень +15+18 градусів.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.