У полоні бойовиків залишаються 224 українських військових
17:23, 08 жовтня 2014Суспільство
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Питання щодо звільнення вирішується у взаємодії з СБУ.
REUTERS
У полоні бойовиків залишаються 224 українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Валерій Гелетей сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Щодо тих людей, які знаходяться в полоні - на сьогоднішній день в полоні терористів знаходяться 224 військовослужбовця, по наявній інформації», - зазначив міністр.
«Це питання (їх звільнення) вирішується у взаємодії із СБУ», - додав Гелетей.
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