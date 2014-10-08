У полоні бойовиків залишаються 224 українських військових

У полоні бойовиків залишаються 224 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Валерій Гелетей сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Щодо тих людей, які знаходяться в полоні - на сьогоднішній день в полоні терористів знаходяться 224 військовослужбовця, по наявній інформації», - зазначив міністр.

«Це питання (їх звільнення) вирішується у взаємодії із СБУ», - додав Гелетей.