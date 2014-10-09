В Україні краще знають англійську, ніж у Росії - рейтинг
Україна потрапила до переліку країн з середнім рівнем володіння англійською мовою, випередивши сусідню Росію, яку віднесли до країн з низьким рівнем знання цієї мови.
Про це свідчать результати рейтингу English Proficiency Index, повідомляє Українська правда.
Згідно з оприлюдненими даними, Україна посіла у рейтингу 27-му сходинку. Її віднесено до країн з середнім рівнем володіння англійською.
Читайте такожПорошенко вважає, що говорити треба про особливий статус англійської мови, а не російськоїВодночас, хоча формально Україна і Росія опинилися в різних групах, їх показники схожі. Україна отримала 53 бали за методологією рейтингу, Російську Федерацію оцінено в 51 бал, вона обійняла 31 сходинку.
Найкраще ж розмовляють англійською у скандинавських країнах. Лідер рейтингу - Швеція.
До групи країн з дуже високим рівнем володіння цією мовою увійшло сім держав, серед яких Швеція, Норвегія, Нідерланди, Естонія, Данія, Австрія та Фінляндія.
Високий рівень знань іноземної мови відзначають у Польщі, Угорщині та Словенії.
Серед країн, де найгірше розмовляють англійською, опинилися Ірак, Саудівська Аравія та Алжир.
Загалом індекс володіння англійською охоплює 60 країн світу.