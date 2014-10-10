Відмова Порошенка брати участь в засіданнях СНД - сигнал для країн, які "пішли в фарватер Росії" - МЗС

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України України Євген Перебийніс, повідомляє канал "112 Україна".

"Те, що Україна не бере участь на високому рівні в заходах, - це вже сигнал цієї організації (СНД. - ред.) про те, де неправильно вона себе веде і вела. Коли було загострення з Кримом, ми не відчули підтримки від цієї організації, в якій ми, до речі, головували, на початку року, а потім ми відмовилися", - зазначив він.

Перебийніс підкреслив, що незважаючи на відсутність явної підтримки з боку організації, СНД - це не тільки Росія.

"На жаль, ніякої підтримки ми не побачили. Це було дивно, бо це організація, де країни все ж близькі до нас. Ми очікували, що буде якась підтримка. На жаль, всі країни промовчали, пішли в фарватери Росії, що і змусило Україну робити такі різкі заяви. Якщо з холодною головою підходити до цього, ми повинні усвідомлювати, що СНД - це не тільки Росія, це цілий ряд інших країн, з багатьма з яких у нас нормальні стосунки, вони нас підтримують", - зазначив Перебийніс.

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"Тому тут потрібно приймати зважені рішення та прагматичні, тому що з цими державами нас об'єднують і економічні відносини. У нас є зона вільної торгівлі з СНД, де ми отримаємо певні преференції від цих угод і є цілий ряд інших угод. Тому потрібно підійти зважено, хоча певні сигнали ми СНД посилаємо, що ми очікували від неї більше", - підсумував він.

Участь президента України Петра Порошенка у засіданні країн СНД 10 жовтня о Мінську в даний час під питанням, остаточне рішення щодо неї приймається у Адміністрації президента, повідомив глава Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.