У Львові аферисти продали бійцям АТО 150 "липових" бронежилетів

Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

"Зібраними у ході слідчих дій доказами встановлено, що останні у травні-червні цього року продавали громадянам вказані засоби начебто 5-го класу захисту, достовірно знаючи, що ці вироби не відповідають державним стандартам та не захищають від кульових поранень у разі обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна можливо вироблятиме боєприпаси підвищеної бронебійності - радник Гелетея

Відтак, на продажі фальсифікованого товару, частина якого у подальшому була передана у зону АТО в якості допомоги, шахраї збагатились майже на 250 тис. грн. При цьому, під час обшуку у них виявлено ще 53 підроблених бронежилети.

Їхні дії прокуратурою кваліфіковано за ч.3 ст. 185 та ч.3 ст. 190 КК України, санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Обвинувальний акт стосовно них прокуратурою 9 жовтня скеровано до Сихівського районного суду міста Львова для розгляду по суті.

На цей час один із обвинувачених перебуває під заставою, а його спільнику продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою.