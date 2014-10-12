На Майдані в пам'ять про загиблих запалили тисячі свічок
23:34, 12 жовтня 2014Суспільство
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У центрі Києва в неділю, 12 жовтня, відбулася акція Запали свічку нашим Героям на підтримку учасників АТО, а також в пам'ять героїв Небесної сотні.
На Майдані в пам'ять про загиблих запалили тисячі свічок / © UNIAN
Учасники акції склали композицію з лампадок з написом Слава Україні - Героям Слава.
Як повідомляв УНІАН, за підрахунками ООН, з середини квітня по 6 жовтня в результаті бойових дій на сході України загинули 3660 людей, постраждали 8756 осіб.
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За офіційною статистикою, оприлюдненою МОЗ, станом на 11 квітня 2014 з 30 листопада 2013 року, в результаті сутичок на Майдані загинуло 105 осіб (з них - 94 людини під час сутичок на вулиці Інститутській).
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