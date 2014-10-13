На Донеччині знеструмленими залишаються 62 населених пункти

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 12 жовтня у відновлювальних роботах брали участь 55 бригад енергетиків з використанням 42 механізмів.

Енергетики вчора відновили електропостачання 9 населених пунктів – у селах Амвросіївського і Тельманівського районів і селищі Нижня Кринка у Макіївці.

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Але частково знеструмленими залишаються міста Мар’їнка, Шахтарськ, Вуглегірськ, Ясинувата, Донецьк і Горлівка. Ще з 17 серпня знеструмлено насосну першого підйому Південно-Донбасівського водопроводу – вода не надходить на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Бригади «Донецькобленерго» (ДТЕК) розпочали огляд ліній електропередачі.

12 жовтня бригади Горлівського Східного, Торезького, Шахтарського, Дебальцевського, Харцизького, Старобешівського, Ясинуватського РЕС не мали можливості проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бойові дії, наголошується в повідомленні.