На Донеччині знеструмлені 62 населених пункти

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, ще 62 населених пункти (з них 51 - через бойові дії) залишаються знеструмленими.

У роботах брали участь 568 енергетиків ДТЕК у складі 221 бригади з використанням 166 одиниць техніки.

Читайте такожУ Донецькій області відновлено електропостачання 57 населених пунктів

Відновлено енергопостачання в селах Волноваського, Старобешівського, Новоазовського, Ясинуватського і Тельманівського районів. У Донецьку відновлено електропостачання селища шахти Абакумова в Кіровському районі, а також мікрорайону Іванівка в Київському районі, знеструмлених 1 вересня через бойові дії.

З 17 серпня продовжує залишатися знеструмленою насосна першого підйому Південно-Донбаського водопроводу – вода не надходить на Красноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Відновити електропостачання цих об'єктів неможливо через безперервні бої в районі пошкодження ліній і підстанцій.

У Донецьку з 30 вересня залишається знеструмленим через бойові дії Північний водопровідний вузол, тому без води залишаються жителі Київського і частково Куйбишевського районів Донецька. Бригади енергетиків ДТЕК не можуть відновити роботу вузла через безперервний обстріл.

Частково знеструмлені міста Амвросіївка, Зугрес, Шахтарськ, Горлівка, Макіївка, Ясинувата, Маріуполь і Донецьк.

2 жовтня бригади Горлівської, Східної, Авдіївської, Торезької, Шахтарської, Дебальцевської, Сніжнянської, Харцизької, Старобешівської, Ясинуватської, Тельманівської, Єнакіївської РЕМ, як і раніше, не мали можливості проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бойові дії, сказано в повідомленні.