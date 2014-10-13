У Севастополі осквернили Меморіал турецьким воїнам

Як повідомив глава Азербайджанської громади Криму Рагім Гумбатов, на території пам’ятного комплексу вирвані і розбиті знаки півмісяця і зірки на надмогильних надгробках, уламки розкидані по території Меморіалу, повідомляє радіо "Свобода".

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Крім того, за його словами, невідомі знесли дорожні знаки-вказівники до Меморіалу, встановлені біля дороги в Севастополь через Сапун-гору.

За словами Рагіма Гумбатова, таких випадків не було до того, як у березні Росія анексувала Крим.

Кримська "влада" наразі не коментувала цю подію.