Бойовики завдали ракетно-артилерійських ударів по житловим районам Донецька

13:23, 19 вересня 2014
Політика
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Терористи завдали ракетно-артилерійських ударів по житловим районам Донецька та населеному пункту Пантелеймонівка.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожУ чотирьох районах Донецька чутні звуки пострілів з важких знарядь і вибухи

«Терористи завдали ракетно-артилерійських ударів по Кіровському та Петровському районах Донецька, Совєтському району та мікрорайону «Хімік» Макіївки, а також по населеному пункту Пантелеймонівка Горлівської міськради», - заявив він.

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