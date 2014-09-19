Бойовики завдали ракетно-артилерійських ударів по житловим районам Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожУ чотирьох районах Донецька чутні звуки пострілів з важких знарядь і вибухи

«Терористи завдали ракетно-артилерійських ударів по Кіровському та Петровському районах Донецька, Совєтському району та мікрорайону «Хімік» Макіївки, а також по населеному пункту Пантелеймонівка Горлівської міськради», - заявив він.