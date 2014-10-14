Два університети МВС переведені з Донбасу в Суми і Кривий Ріг

Про це повідомляє прес-служба МВС. "У зв'язку з тим, що приміщення Донецького юридичного інституту МВС захоплено незаконними збройними формуваннями та знаходиться на території, непідконтрольній владі України, наказом міністерства від 30 вересня цього року Донецький юридичний інститут МВС тимчасово передислокований на базу Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ",- йдеться в повідомленні.

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