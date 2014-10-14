В Україні пройшли марші на честь дня УПА: як це було (фоторепортаж, відео)

21:40, 14 жовтня 2014
Суспільство
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Сьогодні, 14 жовтня, у 72-гу річницю створення УПА, у великих містах України пройшли марши.

radiosvoboga.org

У Києві захід розпочався від пам'ятника Тарасу Шевченку у парку імені поета. За попередніми оцінками, у ході взяли участь близько тисячі осіб, серед були люди у камуфляжній формі з шевронами “Правого сектору”.

Учасники заходу згадали героїв Небесної сотні, воїнів УПА та бійців сил АТО, які загинули на сході України, у тому числі і з батальйону «Азов», вояки якого у кількості майже 200 осіб також брали участь в заході.

У той же час, в Харкові, за даними видання 057.ua, на площі Конституції зібралося близько 5 тисяч осіб. Вони заспівали пісню "Воїни світла" і колоною двинулись до площі Свободи. Дорогою учасники ходи скандували патріотичні лозунги і палили фаєри. Колону учасників супроводжували не менш ніж 8 автобусів із співробітниками правоохоронних органів.

Одесити також зібрались у центрі міста з нагоди річниці УПА. Як повідомляв УНІАН, більш як 100 людей зібралися в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка – біля пам'ятника Кобзареві. Вони прийшли з прапорами України і червоно-чорними прапорами. Серед учасників акції, здебільшого, молоді люди – хлопці і дівчата.

Довідка УНІАН. Українську повстанську армію було створено 14 жовтня 1942.  З 2005 року в Україні офіційно святкуються річниці створення УПА та свято Покрови Пресвятої Богородиці, що також припадає на цей день.

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