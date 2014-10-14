В Україні пройшли марші на честь дня УПА: як це було (фоторепортаж, відео)

У Києві захід розпочався від пам'ятника Тарасу Шевченку у парку імені поета. За попередніми оцінками, у ході взяли участь близько тисячі осіб, серед були люди у камуфляжній формі з шевронами “Правого сектору”.

Учасники заходу згадали героїв Небесної сотні, воїнів УПА та бійців сил АТО, які загинули на сході України, у тому числі і з батальйону «Азов», вояки якого у кількості майже 200 осіб також брали участь в заході.

У той же час, в Харкові, за даними видання 057.ua, на площі Конституції зібралося близько 5 тисяч осіб. Вони заспівали пісню "Воїни світла" і колоною двинулись до площі Свободи. Дорогою учасники ходи скандували патріотичні лозунги і палили фаєри. Колону учасників супроводжували не менш ніж 8 автобусів із співробітниками правоохоронних органів.