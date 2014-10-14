В Україні пройшли марші на честь дня УПА: як це було (фоторепортаж, відео)
Сьогодні, 14 жовтня, у 72-гу річницю створення УПА, у великих містах України пройшли марши.
У Києві захід розпочався від пам'ятника Тарасу Шевченку у парку імені поета. За попередніми оцінками, у ході взяли участь близько тисячі осіб, серед були люди у камуфляжній формі з шевронами “Правого сектору”.
Учасники заходу згадали героїв Небесної сотні, воїнів УПА та бійців сил АТО, які загинули на сході України, у тому числі і з батальйону «Азов», вояки якого у кількості майже 200 осіб також брали участь в заході.
Киев. ПС и Азов pic.twitter.com/HP8jzjO1HI
— Banderivka_ (@kseni_mk) October 14, 2014
У той же час, в Харкові, за даними видання 057.ua, на площі Конституції зібралося близько 5 тисяч осіб. Вони заспівали пісню "Воїни світла" і колоною двинулись до площі Свободи. Дорогою учасники ходи скандували патріотичні лозунги і палили фаєри. Колону учасників супроводжували не менш ніж 8 автобусів із співробітниками правоохоронних органів.
#МаршГероев#Харьков#Харків Скандируя патриотические лозунги, люди выстраиваются в колонну. pic.twitter.com/IvyMe5b9PM
— StudMedia Kharkov (@StudMedia) October 14, 201
На площади Свободы патриоты почтили минутой молчания память всех Героев, погибших в боях за Украину. #Харьков#Харківpic.twitter.com/Qw9PriH2Px
— StudMedia Kharkov (@StudMedia) October 14, 2014
Одесити також зібрались у центрі міста з нагоди річниці УПА. Як повідомляв УНІАН, більш як 100 людей зібралися в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка – біля пам'ятника Кобзареві. Вони прийшли з прапорами України і червоно-чорними прапорами. Серед учасників акції, здебільшого, молоді люди – хлопці і дівчата.
@euromaidan Одесса сегодня! pic.twitter.com/m2MdQI2YQU
— НеХуйовый журналист (@AlexRychkoff) October 14, 2014
Довідка УНІАН. Українську повстанську армію було створено 14 жовтня 1942. З 2005 року в Україні офіційно святкуються річниці створення УПА та свято Покрови Пресвятої Богородиці, що також припадає на цей день.