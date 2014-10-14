В Одесі проходить марш на честь утворення УПА (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, більш як 100 людей зібралися в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка – біля пам'ятника Кобзареві. Вони прийшли з прапорами України і червоно-чорними прапорами.

Серед учасників акції, здебільшого, молоді люди – хлопці і дівчата.

Вони прочитали молитву «Отче наш», виконали Гімн України. Потім, вишикувавшись у колону і розгорнувши велике синьо-жовте полотнище, пішли історичним центром міста – вулицею Маразлієвською, провулком Нахімова, вулицею Канатною і т. д., у напрямку до Приморського бульвару – пам'ятника Дюку.

Читайте такожУ Харкові на Марш Героїв вийшли близько 5 тис. осіб (фото)Учасники маршу скандують: «Слава – Україні, героям – слава!», «Слава – нації, смерть – ворогам!», «Слава Небесній сотні!», «Слава українським військовим!», «ОУН-УПА – державне визнання!», «Крим – Україна!», «Донбас - Україна!», «Один - за всіх і всі – за одного!» і т.д. Крім того, вони співають пісеньку футбольних фанатів про президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси на вечір 14 жовтня був запланований Марш героїв, в якому передбачалася участь представників організації «Патріоти України», Соціал-національної асамблеї, а також бійців батальйону «Азов», які прибули до Одеси для ротації із зони проведення антитерористичної операції. Заявлялося про участь 300 осіб, які планували пройти через центр міста з факелами. Громадський порядок повинні були забезпечувати співробітники міліції спільно з представниками організації «Патріоти України».

Проте в місцевому осередку організації «Патріоти України» сьогодні заявили про скасування Маршу героїв, аби уникнути провокацій.

«Є достовірна інформація про те, що сепаратистські елементи зроблять певні кроки для того, аби в місті відбулися масові безпорядки з жертвами. На жаль, ми не можемо гарантувати безпеки громадян. Тому ми вирішили марш відмінити, але підтримати акцію в Києві», - сказали в організації.