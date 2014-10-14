ЗМІ: В Харкові на Марш Героїв вийшли близько 5 тис. осіб (фото)

Як передає місцеве видання 057.ua, на площі Конституції зібралося близько 5 тис. осіб. Вони заспівали пісню "Воїни світла" і колоною двинудись до площі Свободи. Дорогою учасники ходи скандували патріотичні лозунги і палили фаєри. Колону учасників супроводжували не менш ніж 8 автобусів із співробітниками правоохоронних органів, повідомляє незалежне студентське ЗМІ StudMedia Kharkov.

Присутні тримають в руках прапори України, батальйону "Азов", "Правого сектора" , і Чорноморського флоту.

Присутнім роздають свічки, які запалюють у пам'ять про героїв АТО.

Як повідомляв УНІАН, активісти політичної партії "Правий сектор" почали ходу вулицями Києва з нагоди річниці створення Української повстанської армії.