ЗМІ: В Харкові на Марш Героїв вийшли близько 5 тис. осіб (фото)
У Харкові розпочався марш Героїв, учасники якого пройшли колоною від площі Конституції до площі Свободи.
Як передає місцеве видання 057.ua, на площі Конституції зібралося близько 5 тис. осіб. Вони заспівали пісню "Воїни світла" і колоною двинудись до площі Свободи. Дорогою учасники ходи скандували патріотичні лозунги і палили фаєри. Колону учасників супроводжували не менш ніж 8 автобусів із співробітниками правоохоронних органів, повідомляє незалежне студентське ЗМІ StudMedia Kharkov.
Присутні тримають в руках прапори України, батальйону "Азов", "Правого сектора" , і Чорноморського флоту.
Присутнім роздають свічки, які запалюють у пам'ять про героїв АТО.
Як повідомляв УНІАН, активісти політичної партії "Правий сектор" почали ходу вулицями Києва з нагоди річниці створення Української повстанської армії.
#МаршГероев#Харків#Харків Скандуючи патріотичні гасла, люди шикуються в колону. pic.twitter.com/IvyMe5b9PM
- StudMedia Kharkov (@StudMedia) 14 жовтня 2014