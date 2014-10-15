Відпущені 17 затриманих за сутички під Радою

14:05, 15 жовтня 2014
Суспільство
0 0

Міліція відпустила 17 осіб з тих, хто був затриманий в ході вчорашніх зіткнень біля будівлі Верховної Ради.

Под Радой задержали несколько десятков людей /фото hromadske.tv

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. "Під вартою перебувають 10 осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 ("хуліганство"). Щодо інших склали 17 адмінпротоколів про правопорушення, провели профілактичні бесіди і відпустили", - написав він.

Читайте такожБійку під Верховною Радою спровокували проросійські політики – журналіст

Радник уточнив, що встановлено особи ще ряду учасників і організаторів заворушень і антиукраїнських провокацій під Радою, які брали активну участь у бійках і використовували холодну зброю.

"В даний час проходять заходи з їх пошуку та затримання, - зазначив радник.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter