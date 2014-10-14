Аваков обіцяє покарати всіх учасників заворушень під Радою

Про це у своєму блозі на «Українській правді» написав міністр внутрішніх справ, один з лідерів партії «Народний фронт» Арсен Аваков.

Він нагадав, що сьогодні останній день роботи парламенту сьомого скликання був продуктивний, як ніколи, «проголосована маса позитивних законів: і з антикорупційного законодавства, і щодо відповідальності за підкуп виборців. Але засідання було зірване тими, хто влаштував бійку під Верховною Радою».

За словами міністра, парламент мав сьогодні ухвалити ще низку важливих законів.

Читайте такожТурчинов не виключає проведення ще одного засідання ВР «Але, ні! - бійка, штурм, вибухові пакети. У результаті - Рада закрилася, зірвано голосування за соціальний закон щодо виділення коштів, за закон по агентству, яке займається справами поранених і ветеранів АТО. Зірвано ухвалення закону, що регламентує голосування 50 000 військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО, – їх позбавили таким чином права голосу...», - написав Аваков.

Він висловив переконання, що сьогодні не було жодних причин влаштовувати бійку під Верховною Радою.

«Це потрібно було тільки тим політичним силам, хто може підтримувати себе лише в хаосі, хто у негативі бійок шукає для себе передвиборчий піар», - переконаний міністр.

Аваков запевнив, що «потакання і потурання бардакові не буде».

За його словами, за наслідками зіткнень під парламентом правоохоронці затримали 37 учасників заворушень, які безпосередньо брали участь у бійках, кидали бруківку в людей, кидали вибухові пакети і стріляли по вікнах Верховної Ради.

«Жалості і скидок на те, що ми, мовляв, «брати-майданівці» - нуль. Тільки закон. Потрібно поважати себе, свою країну і порядок в цій країні!», - наголосив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 до ВР прибула група невідомих людей в балаклавах на обличчях і з прапорами «Правого сектора». Ці люди кидали «коктейлі Молотова» та петарди в будівлю Верховної Ради. Також вони влаштували сутички з правоохоронцями. Також молодики стріляли по вікнах будівлі з травматичної зброї та рогаток.

Через ці провокації голова ВР Олександр Турчинов змушений був достроково закрити останнє пленарне засідання Верховної Ради 7-го скликання.

Пізніше на сайті «Правого сектора» було розміщено повідомлення, що їхні активісти не беруть участі в заходах біля будинку парламенту.

За різними даними, за участь у сутичках та заворушеннях біля парламенту було затримано від 37 до 50 осіб.

Отримали поранення 17 правоохоронців, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Столична міліція відкрила провадження за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу України.