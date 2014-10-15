Через обстріли бойовиків частина Маріуполя залишилась без світла

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Через обстріли терористів у Тельманівському районі Донецької області пошкоджено магістральні лінії електромереж та призупинено постачання електроенергії із Старобешевської ТЕС до підстанцій м. Маріуполя. Електропостачання міста здійснюється лише частково, є загроза знеструмлення частини підприємств Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча та «Азовмашу»", - сказав Лисенко.

Читайте такожУ Маріуполі проведуть мітинг-реквієм за загиблими в СартаніВін зазначив, що наразі над відновленням електромереж працюють бригади ремонтників «Донецькобленерго» та підрозділи ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Маріуполі оголошено день жалоби.