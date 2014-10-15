Через обстріли бойовиків частина Маріуполя залишилась без світла

14:09, 15 жовтня 2014
Суспільство
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У зв’язку з пошкодженням внаслідок обстрілу бойовиками магістральних електромереж у Маріуполі без електропостачання залишилася частина міста, виникла загроза знеструмлення на металургійному комбінаті ім. Ілліча та «Азовмаші».

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Через обстріли терористів у Тельманівському районі Донецької області пошкоджено магістральні лінії електромереж та призупинено постачання електроенергії із Старобешевської ТЕС до підстанцій м. Маріуполя. Електропостачання міста здійснюється лише частково, є загроза знеструмлення частини підприємств Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча та «Азовмашу»", - сказав Лисенко.

Читайте такожУ Маріуполі проведуть мітинг-реквієм за загиблими в СартаніВін зазначив, що наразі над відновленням електромереж працюють бригади ремонтників «Донецькобленерго» та підрозділи ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Маріуполі оголошено день жалоби.

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