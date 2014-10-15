У трьох районах Донецька рвуться снаряди і горять будинки

Як повідомляє сайт 62.ua з посиланням на очевидців, в Куйбишевському районі снаряди потрапили в терикон шахти "Жовтнева", також розірвалися снаряди за магазином "1000 дрібниць", найближчі будинки постраждали від осколків.

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Під обстріл потрапив і район шахти "Панфіловська".

У Петровському районі снаряди потрапили в терикон шахти 11, також зафіксовано потрапляння снаряда на Брикетный - розривом вибиті шибки у сусідніх будинках.

Як повідомляють жителі міста в соціальних мережах: "У Київському районі був дуже сильний вибух біля ТЦ "Маяк" по вул. Артема". "Північний: міномет десь зовсім поруч бахнув, полетіло в аеропорт". "В аеропорту бахає менше, на Питних ставках автомати одиночники і черги, зате в районі Рутченково 29-й бахає дуже неслабо". "З міста працює артилерія, чути навіть як снаряди пролітають зі свистом". "На Жовтневого - зараз потрапив снаряд в 4 гаражі, пошкоджено машину. Пожежники гасять".