Жителі Сартани загинули від снаряду з іноземним маркуванням - експертиза

У день похорону сімох загиблих місцевих жителів селища Сартана, які потрапили під обстріл бойовиків під час церемонії поховання, стали відомі результати експертизи уламків снаряда, які залишилися на місці трагедії. Фахівці встановили, що ці боєприпаси були виготовлені в радянські часи і зберігалися за межами України, повідомляє ТСН.

"За маркуванням, яке є, можна побачити чітко назву, серію і рік виготовлення. У Збройних силах України таких ніколи не було", - запевнив офіцер прес-групи сектору "М" зони АТО Дмитро Горбунов.

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"Всі ці уламки ми показуємо представникам ОБСЄ, які є в нашому районі і вони фіксують грубі порушення мінських конвенцій з протилежного боку", - розповів він.

Траурний день у Маріуполі пройшов в цілому спокійно - обстрілів не сталося. Військові пов'язують це затишшя з похмурою погодою. В місті трохи дощитиме, місцями туман. При таких погодних умовах літаки не літають, а без них бойовики не відкривають вогонь.

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